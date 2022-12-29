Maviş: Her türlü çabayı 2023’te de göstereceğiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkeyi seven örgütler olarak ortak uzlaşmaya dayalı, ekonomik ve demokratik bir çıkış yolu üretmek için her türlü çabayı 2023’dt de göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan yıl değerlendirildiği zaman sendikaların, vatandaşın alım gücünün korunması, özel sektördeki şartların iyileşmesi, "göç yasasının" ekonomik etkilerinin azaltılması, Kıbrıslı Türk toplumunun Avrupa Birliği sürecine katılımı, nitelikli eğitim/sağlık hakkına erişimi ve toplumsal haklarıyla ilgili etkili bir mücadele yürüttüğünü kaydetti.

“İyi ki sendikalarımız var, iyi ki sendikal birlikteliğimiz var, iyi ki iş birliğine dayalı ortak mücadelede birlikte hareket edebilen ilkeli duruşumuz var” diyen Maviş, hayat pahalılığı alma hakkının ortadan kaldırılması girişiminde, sendikaların hukuki ve eylemsel duruşunu hatırlattı.

“Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanların, ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili sendikaların çabasının, maaş ve ücretlere yansıdığını ifade eden Burak Maviş, sendikaların dirayetinin, hükümetin istişare ve müzakere yolu ile toplumun yararına dönük ekonomik iyileştirmeler içeren protokol imzalanmasının önünü açtığını kaydetti.

Protokole atıfta bulunan Maviş, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“-Asgari ücret hak ettiği seviyeye gelmeli, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni asgari ücret geçerli olmalı, özel sektörün çalışma, özlük ve örgütlenme hakları iyileştirilmelidir.

-Hayat pahalılığı artışı alma hakkı asgari ücretliler dahil tüm maaş ve ücretlere yansıtılmalı, Göç yasası kapsamında olanlara ek artış yapılmalıdır.

-Gelir vergisi dilimleri ve kişisel/özel muafiyetler çalışanların lehine güncellenmeli, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alma prensibi ilke edinilmelidir.”

“Geçmişi unutmayarak, geleceği tasarlamak bizlerin elindedir” diyen Maviş, “Bu ülkeyi seven örgütler olarak, ortak uzlaşmaya dayalı, ekonomik ve demokratik bir çıkış yolu üretmek için her türlü çabayı 2023’de de göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, toplumun refahının artacağı, sosyal ve demokratik hakların genişleyeceği, barış ve çözümün adaya huzur getireceği yeni bir yıl diledi

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29/12/2022 13:32