Maviş: Kanalların TÜRKSAT ile karşı karşıya bırakılması kabul edilemez

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “karasal yayınların GSM operatörlerine devredilmesiyle yerel yayın yapan kanallara yerel olanak sağlamadan, kanalların TÜRKSAT ile karşı karşıya bırakıldığını” savunarak, bunun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, sendikanın yerel kanalların bu durumunu toplumun içerisinde bulunduğu sıkışmışlık halinin bir diğer örneği ve Kıbrıslı Türklerin özerk olan her kurumunu kapatma politikalarının sonuncusu olarak değerlendirdiği belirtildi.

Ülkede karasal yayın yapan kanallara bir mecra yaratarak, basın ve ifade özgürlüğünü sağlamanın devletin en temel görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, “ekonomi bahane edilerek basın ve ifade özgürlüğünün hedef alınması karşısında demokrasiye, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne inanan tüm kesimler ile birlikte yürüneceği” ifade edildi.

Açıklamada, “Toplumun doğru haber alma özgürlüğüne, ilkeli, tarafsız ve cesur yayınlar ile katkı yapan Kanal Sim ve diğer özel kanallar ile dayanışmamızı belirtir, adanın kuzeyinde yaratılmak istenen havuz medyasına inat, çok sesliliği savunduğumuzu bir kez daha ifade ederiz” denildi.

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02/01/2023 16:36