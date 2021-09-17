Maviş: Pozitif öğretmen sayısı artıyor!

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, katıldığı bir programda koronavirüse yakalanan öğretmen sayısının arttığına dikkat çekti. Burak Maviş, Lefkoşa’da bulunan Atatürk İlkokulu’nda toplam dört öğretmenin Vadili İlkokulu'nda ise 8 öğretmenin Covid-19'a yakalandığını söyledi. Maviş, ayrıca Vadili İlkokulu’nda 2 personelin de Covid-19'a yakalandığını belirtti.

Maviş, pozitif çıkan okullarda geniş bir tarama yapıldığını vurguladı.

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17/09/2021 10:48