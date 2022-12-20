Maviş: Yerel seçimler ulusal bir davaymış gibi lanse ediliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkesini seven örgütlerin uzlaşıya dayalı, demokratik çıkış yolu bulması gerektiğini kaydederek, sokakta ve sandıkta mücadelenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin ulusal davaymış gibi lanse edildiğini savunan Maviş, “Sığ siyasete dur deme zamanıdır” ifadelerine yer verdi.

Yazılı açıklama yapan Burak Maviş, uzun süredir siyasette akıl tutulmaları yaşandığını, toplumsal değerlere, kimlik algısına, siyasi ve demokratik kültüre her geçen gün daha fazla zarar verildiğini savunarak, sandığın hizmet, toplumsal barış ve insanca bir gelecek için kullanılması çağrısında bulundu.

Türkiye halkı ile Kıbrıs Türk toplumu arasında sorun varmış gibi yansıtılmaya, insanların ‘federasyoncu, Rumcu ve hain’ gibi ifadelerle nitelendirilerek hamasi yöntemlerle oy devşirmeye çalışıldığını iddia etti

Maviş, Maronitlerin kendi köylerinde yapacakları muhtarlık seçimi için adaylıklarının kabul edilemez gerekçelerle ‘uygunsuz’ bulunduğunu söyledi.

Açıklamasında, Atatürk Öğretmen Akademisi, barış kültürü eğitimi, kadın sağlığıyla ilgili bilgi paketi kitabı, karayolları ve Maraş konusundaki uygulama ve kararları da eleştiren Maviş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki bir üyenin tarafsızlık ve yansızlık ödevi çiğnediğini de savundu.

Maviş, “Bu ülkeyi seven tüm örgütlere düşen görev, akıl tutulmasının toplumu getirdiği noktadan, ortak uzlaşmaya dayalı ve demokratik bir çıkış yolu üretmektir. Bu bağlamda, akıl tutulmasına karşı hep birlikte hem sokakta hem de sandıkta mücadele etmemiz kaçınılmazdır” dedi.

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20/12/2022 11:25