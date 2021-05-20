Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı güncel konuşmalarla devam ediyor.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kesilmesinin etkileriyle ilgili güncel konuşma yaptı.

Kısıtlı kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakılması gerektiğini söyleyen Şahiner, toplanan kaynağın nereye kullanıldığının da önemli olduğunu söyledi.

TL’nin değer kaybıyla birlikte hayat pahalılığının ilk altı ayda yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini ifade eden Şahiner, hayat pahalılığı doğru yansıtılsa bile memurun alım gücünün yıllar içinde düştüğünü kaydetti. Şahiner, hayat pahalılığının geri ödenmemesinin bu durumu derinleştireceğini söyledi.

“HÜKÜMET HP ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ KARARINDAN DÖNMELİ”

Hayat pahalılığı kesintisinin uzun vadede tüm sektörlere olumsuz yansıyacağını kaydeden Şahiner, bunun uzun vadede devleti besleyen vergi kaynaklarına da zarar vereceğini anlattı.

Şahiner hükümeti, geri ödenmemek üzere hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesi kararından dönmeye çağırdı.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da konuşmayı yanıtlamak üzere kürsüye çıktı.

Devletin covid için ayırdığı kaynağı nereye harcadığını kuruşu kuruşuna açıkladıklarını ifade eden Oğuz, hükümetin açıkladığı paketlerle ilgili ödemeleri, açıklandığı şekilde yerine getirdiğini anlattı, kalem kalem yapılan ödemeleri tekrarladı.

Yapılan ödemelerin bütçede karşılığı olmadığını da dile getiren Oğuz, ülkeyi kurtaracak olanın ekonomik çarkların dönmesi olduğunu ifade etti, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Oğuz, bu çarkların dönmesi adına öğrencilerin ülkeye getirilmesinin “büyük bir başarı” olduğunu söyledi.

“İÇ BORÇLANMALAR MAAŞ ÖDEMELERİYLE İLGİLİ DEĞİL”

Hayat pahalılığı konusunda yapılacak tüm tasarrufun özel sektöre verilecek destekler için kullanılacağını anlatan Oğuz, yapılan iç borçlanmaların maaş ödemeleriyle ilgili olmadığını da kaydetti.

Hükümetin kamu çalışanına düşman olmadığını dile getiren Oğuz, elde edilen kaynağı ülke gerçekleri doğrultusunda kullanmak için kararlar aldıklarını anlattı.

ATAKAN

Daha sonra HP Milletvekili Tolga Atakan “Ülkenin ahvali ve muktedir olamayan azınlık hezeyanları” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin altı aylık sürede, önceki hükümet dönemlerinde tüm aşamaları bitmiş tasarıları bile Meclis’e getiremediğini ifade eden Atakan buna, Araç Muayene Sistemi Değişiklik Yasa Tasarısı, Trafik Yasa Tasarısı gibi tasarıları örnek gösterdi.

“BU ÜLKEDE ARTIK AÇLIK VAR”

Haftalardır çalışma yaşamına ilişkin, kaç kişinin işsiz kaldığı gibi sorularına yanıt bulamadıklarını anlatan Atakan, “bu ülkede artık açlık var” dedi, marketlerin çöplüklerini karıştıran, işini kaybettiği halde bunu eşine söylemeyen insanlar olduğunu kaydetti.

Atakan bu duruma karşı ne yapıldığını sordu, “gelin iktidarıyla muhalefetiyle bu konuda bir adım atalım” dediklerini ancak bu çağrılarına yanıt bulamadıklarını dile getirdi.

Turizm ve eğitim sektöründe ciddi sıkıntı yaşandığını söyleyen Atakan, turizm sektöründeki kalifiye elemanların kaybedilmesinin önümüzdeki belki de 5 yılın kaybedilmesi anlamına geleceğini anlattı.

TL’deki değer kaybının da ekonomiyi derinden etkilediğini söyleyen Atakan, bu konuda bütünlüklü ve çözüme dayalı, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AÇILMASI İÇİN NE GEREKİRSE YAPILMALI”

Atakan, yüz yüze eğitimin açılması için ne gerekirse yapılmasını istedi, bu çerçevede muhalefetin de elinden geleni yapacağını dile getirdi.

BAYBARS

Ardından HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “Ekonomik darboğazdaki işletmeler ve balıkçılık” başlıklı konuşma yaptı.

Bakanların “biz tüm planlamaları yaptık ama Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bunlara izin vermiyor” dediğini söyleyen Baybars, hükümeti görevden çekilip yürütme görevlerini Üst Kurul’a devretmeye çağırdı.

“ÜLKEDE OKULLAR AÇILMAMIŞSA, TURİZM BAŞLAMAMIŞSA BUNUN SORUMLUSU HÜKÜMET”

İlgili yasa maddesini okuyan Baybars, Komite’nin sadece öneri yaptığını; Komite’nin okul açıp kapatma, turizmi açıp kapatma gibi bir yetkisi olmadığını kaydetti.

Baybars, ülkede okullar açılmamışsa, turizm başlamamışsa bunun sorumlusunun hükümet olduğunu ifade etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tarımla ilgili güncel konuşma yaptı. Dünyada pandemi nedeniyle tarımda yeniden yapılandırmaya gidildiğini söyleyen Angolemli, KKTC’de ise durumun tam tersi olduğunu kaydetti.

Tarım arazilerinin betonlaştığını anlatan Angolemli, Tarım Master Planı’nın neden uygulanmadığını sordu, bu durumu “bir takım şirketlerin çıkarlarının korunmaya çalışılmasına” bağladı.

Angolemli, kuraklık çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini kaydetti.

“TARIM BAKANLIĞI TEŞVİK SAĞLAYARAK GENÇLERİ TARIMA YÖNLENDİRMELİ”

Tarım Bakanlığından teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmesini isteyen Angolemli, en büyük ihtiyacın temel gıda maddeleri olduğunu dile getirdi.

Angolemli, bir an önce çiftçiye özel mazot uygulamasına geçilmesini istedi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Patatesini satamayan tüm üreticilere sözleşmesi olsun olmasın TÜK’ün garanti verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu durumun TÜK’ün yaşaması ve güçlü olmasının önemini gösterdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, arpa buğday fiyatları konusundaki tartışmaya da işaret ederek, fiyatlar belirlenirken Çiftçiler Birliyle görüşüldüğünü anlattı. Çiftçiler Birliğine taban fiyatı açıklama, ardından Türkiye’de fiyatlar belirlendikten sonra fiyat belirleme önerisi sunduklarını ancak birliğin buna yaklaşmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu önerinin Çiftçiler Birliği tarafından kabul görmediğini dile getirdi.

Türkiye ve Rum tarafındaki fiyatları da takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, kaçakçılık konusunu da takip ettiklerini anlattı.

“HİÇBİR TÜCCAR PATATES ALMASA BİLE TÜM PATATES ÜRETİCİDEN SATIN ALINACAK”

İhraç olarak patatesin paketlemesini de üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacağını belirtti.

Tarım arazilerinin korunması konusundaki görüşlere katıldığını anlatan Çavuşoğlu, Tarım Master Planının öneminin de pandemiyle birlikte gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Süt fiyatlarında hayvancıların fikrinin alınmadığı eleştirinin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sütü pazarlamak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı, süt fazlasını satmakta sıkıntı yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, satılmayı bekleyen ürünün nasıl korunacağı konusundaki bir soruya cevaben, gerekli soğuk hava depolarının hizmette olduğunu anlattı.

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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20/05/2021 17:09