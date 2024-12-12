Mecliste Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile BTHK bütçeleri kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda, 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ile 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

-Özuslu: Son 2 yılda trafikte ölümlerde rekor üzerine rekor kırıldı

CTP Milletvekili Sami Özuslu, konuşmasında son 2 yılda trafikte ölümlerde rekor üzerine rekor kırıldığını, geçen yıl boyunca 47; bu yıl ise bugüne kadar yine 47 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Nüfusun ve araç miktarının arttığını dile getiren Özuslu, ancak bunun trafik kazalarının ve trafikte ölümlerin artışını tek başına açıklayamayacağını belirtti.

Avrupa Birliği’nin trafik kazalarıyla ilgili vizyonu hakkında bilgi veren Özuslu, palyatif çözümler yerine bir vizyonla hareket etmek gerektiğini kaydetti.

Vizyon çalışması yapılması, altyapı, trafik eğitimi, ehliyet verme süreçleri, araç muayenesi, sinyalizasyon, aydınlatma gibi hususların dikkate alınması gerektiğini belirten Özuslu, 2025 yılının trafikte acil durum ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yollardaki araç sayısının belirlenmesi için yapılan çalışmaya işaret eden Özuslu, bu gibi verilerin artırılması ve sıkışık bölgelerin rahatlatılması için çalışma yapılması gerektiğini anlattı.

Yeri geldikçe hükümete teşekkür ettiklerini de belirten Özuslu, engelli istihdamı yaptığı için hükümete teşekkür etti.

-İncirli: “Trafik kazalarından ölümler önlenebilir”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli bütçe üzerine yaptığı konuşmada, bakanlık bütçesinin yetersiz olduğunu kaydetti.

Ülkenin bakımsız ve sefil bir görüntüde olduğunu, yollarının yetersiz ve karanlık olduğunu ifade den İncirli, devlet kurumlarının bir masa etrafında oturup bunu çözmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin ciddi bir ulaşım krizinde olduğunu ancak bakanın bununla ilgileniyor gibi görünmediğini savunan İncirli, hem yaşam hem ekonominin ulaşıma muhtaç olduğunu vurguladı.

Savaştan çıkan bir ülke olarak mevcut yollar inşa edilmişken şu an gerekli yol çalışmalarının yapılmadığını, bunun kabul edilebilir olmadığını savunan İncirli, internet altyapısı için gerekli altyapının hayata geçmesini istedi.

“Trafik kazalarından ölümler önlenebilir” diyen İncirli, devletin bu konuda sorumluluğu olduğunu söyledi. İncirli, yeni yollara da ihtiyaç olduğunu ve kazaların yoğun olduğu yollarda sürücülerin güvenliği için iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade etti.

-Barçın: Yasaya aykırı şekilde 10 yıl geriye dönük muayene ve seyrüsefer harçlarının ödemesi alındı

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise Araç Kayıt Dairesi’nde yasaya aykırı şekilde 10 yıl geriye dönük muayene ve seyrüsefer harçlarının ödemesinin alındığını ileri sürdü.

İlgili yasa maddesine değinen Barçın, kaydı iptal edilen araçların ancak yeniden kaydını yapması ve ödeme yapması sonrasında 10 yıla kadar ödeme yapılabileceğini ancak kayıt iptalinin kaldırıldığını savundu.

Barçın bu şekilde vatandaşa “faizini ödersen muayenesiz araç sürebilirsin” dendiğini belirtti.

-Baybars: “Siz hükümetin ortağı olarak kamu maliyesi gelirlerini artırmak için herhangi bir adım atmadınız”

Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, parasız yapılacak işlerin de yapılmadığını söyledi. “Siz hükümetin ortağı olarak kamu maliyesi gelirlerini artırmak için herhangi bir adım atmadınız” diyen Baybars, ülkedeki trafik güvenliğinin sağlanması için atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı’ndaki görüntünün ülkenin kültürel dokusuna uygun olmadığını dile getiren Baybars, casino girişi gibi girişler yapılmasının ülke imajına zarar verdiğini kaydetti.

Araç muayene istasyonlarıyla ilgili ihaleye çıkılacağının söylendiğini dile getiren Baybars, bu konuda hangi noktada olunduğunu sordu.

Limanların özelleştirilmesi ve liman işçileri konusunda durumun ne olduğunu da soran Baybars, planın ne olduğunu sordu.

Baybars hükümetin yol güvenliği eylem planını da merak ettiğini dile getirdi.

Fiber optik altyapısı konusunda bir konsorsiyumdan bahsedildiğini söyleyen Baybars, bu konunun da ne noktada olduğunu sordu.

-Arıklı: “Toplam 6 bin 425 ton asfalt aldık”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, milletvekillerine yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Diğer partilerin yıllar boyu hükümette olduğunu dile getiren Arıklı “Kronikleşmiş sorunların müsebbibi hepimiziz” dedi, bu sorunlardan sadece 3 yıllık hükümetin sorumlu tutulamayacağını kaydetti.

Arıklı mevcut bütçe ile hayallerindeki icraatları yapmalarının mümkün olmadığını da dile getirdi.

Karayollarında kadro ve araç sıkıntısına işaret eden Arıklı, yapılan asfaltlama çalışmalarına işaret etti, “Toplam 6 bin 425 ton asfalt aldık” dedi.

“10 yıllık muayene tamamen keyfi” diyen Arıklı, bunun kendisine göre de bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Önlerinde icraatlar için 2027’ye kadar zaman olduğunu ifade eden Arıklı, çıkarılması gereken yasaları, gelir getirici faaliyetleri ele alacaklarını kaydederek, bunun hükümette kriz olduğu anlamına gelmeyeceğini dile getirdi.

Sabit radar cezaları konusunda yapılan eleştirilere değinen Arıklı, konunun tamamen polisin uhdesinde olduğunu kaydetti.

Ercan’da kumarhane tabelaları olmadığını, otel reklamları olduğunu ve bundan alınan paranın yüzde 48+KDV’sinin devlete geldiğini dile getiren Arıklı, “Ne yapalım kaldıralım mı?” diye sordu.

Arıklı, fiber optikle ilgili konsorsiyum kurulduğunu, devletin cebinden para çıkmadan bu projenin gerçekleştirileceğini anlattı

Kuzey çevre yolunun nisanda biteceğini dile getiren Arıklı, bunun için olan istimlak bedelinin TC tarafından ödendiğini anlattı.

Dağ yolu konusunda, ishale hatları ve istimlak problemi nedeniyle projeden vazgeçilmek zorunda kaldıklarını dile getiren Arıklı, yolu birer metre genişleterek mevcut yolu genişletme yoluna gideceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

-BTHK bütçesi de kabul edildi

Genel Kurul’da 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesi de oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Genel Kurul bugünkü birleşimini tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nda yarın PGM, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.