Meclis'te İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine 546 Milyon 713 Bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesiyle devam ediyor.

ANGOLEMLİ

Bütçe üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, nüfus bilinmeden planlama yapılamayacağını kaydetti. Angolemli, ilgili bakanın bu konuda komite çalışmaları sürecinde yaptığı açıklamayı detaylandırmasını istedi.

Alçak orman arazilerinin Bafra bölgesinde düzenlendiğini kaydeden Angolemli, buna benzer başka yerlerde çiftçilerin ekip biçtiğini ancak Tarım Sigorta Fonu’ndan ödeme alamadığını söyleyerek, konuyla ilgili sorununun çözülmesini istedi.

Turizm açısından doğanın korunmasının önemli olduğunu dile getiren Angolemli, gerekli özenin gösterilmesini istedi.

Angolemli, arsa parselasyonu yapılırken doğrudan anayola çıkılmaması ve servis yollarının zorunlu olması gerektiğini kaydetti.

Hüseyin Angolemli konuşmasında muhtarların önemine de değindi.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy da halk iradesinin yeniden şekilleneceği 23 Ocak’tan hemen sonra yapılması gereken ilk işin yeni bir yurttaşlık yasası olduğunu söyledi. Akansoy CTP olarak göreve gelmeleri halinde bunu en kısa zamanda yapacaklarını kaydetti.

Ülkeye bina yapmak için yurt dışından hizmet almaya gerek almadığını dile getiren Akansoy, böyle bir hizmet alındığı gibi, hizmet alınan kişiye de vatandaşlık verildiğine işaret etti.

Hizmet alımıyla ilgili durumun KTMMOB tarafından mahkemeye taşındığını da ifade eden Akansoy, ilgili kişinin neden vatandaş yapıldığını sordu ve bunun yasaya aykırı olduğunu kaydetti.

Akansoy, yapılan vatandaşlıklar hakkında da bilgi istedi ve Faiz Sucuoğlu hükümeti döneminde herhangi bir vatandaşlık verilip verilmediğini sordu.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da bütçe üzerine söz alarak, normal şartlarda bütçe dönemlerinde bakanlıklarla ilgili rapor hazırlandığını ancak bu yıl İçişleri Bakanlığıyla ilgili kendilerine rapor iletilmediğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı tarafından verilen rapora işaret eden Derya, yabancı iş gücü konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şu andaki düzenlemede yabancı işgücünün zamanla otomatik şekilde vatandaşlık hakkı elde ettiğini ve bunun istismar edildiğini söyleyen Derya, dünyadaki uygulamaların böyle olmadığına işaret ederek,bu durumun değişmesi gerektiğini anlattı.

Derya, yabancı işgücüne gerekiyorsa Türkçe kursu verilmesi, istismar ediliyorsa yardım alabileceği bir sistem kurulması, ailesiyle ilgili bir ihtiyacı varsa yardımcı olunması gibi görevleri yerine getirecek bir “göç ve sosyal entegrasyon bürosu” kurulması gerektiğini kaydetti.

Gece kulüplerinde çalışan kadınların pasaportuna el konulmasına göz yumulmaması gerektiğini söyleyen Derya, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Objektif bir yurttaşlık politikasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Derya, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e göreve geldiği günden itibaren kaç kişiye yurttaşlık verdiğini sordu.

İçişleri Bakanı Evren de oturduğu yerden sayının 5 bin civarında olduğunu belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, TL’nin değer kaybına işaret ederek, bütçenin eridiğini söyledi. Özyiğit, “Bu eriyen bütçeyle neyi yapacaksınız” diye sordu.

“Türkiye kendi içinde kendi sorunlarını çözmek için uğraşsın biz de kendi sorunlarımızı çözmek için uğraşalım” diyen Özyiğit, TL’nin değer kaybı sonucu yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili herhangi bir önlem alınıp alınmadığını sordu.

Vatandaşlık sisteminin suiistimale açık olduğunu belirten Özyiğit, KKTC’de doğan ve 20 yaşına geldiği halde hala vatandaş olamayan çocuklar olduğunu, öte yandan “külliye mimarının” vatandaş yapıldığını söyledi.

Özyiğit vatandaşlık yasasının düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, devletin bir an önce özellikle döviz borcu olan vatandaşlar için bir çözüm hazırlaması gerektiğini söyledi.



Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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23/11/2021 16:00