“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” Etkinliği Düzenleniyor

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülmekte olan Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Kampanyası kapsamında pazar günü 10.00-14.00 saatleri Koruçam köyünde “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Kıbrıs’ın endemik hazinelerinden birisi olan “Tulipa Cypria / Medoş Lalesi” ve Koruçam’da (Kormakitis/Kormacit) konuşulan “Sanna” diliyle ilgili bilgilendirme de yapılacak.

“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği programı şöyle:

“10.00 Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köy Meydanı Amfitiyatroda Buluşma

10.05 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve Fauna ile ilgili Sunum

10.30 Maronit Kültürü arasında Lale Vadisine Yürüyüş

13.00 İkram – Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köy Meydanı

13.15 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve Fauna ile ilgili Sohbet

13.30 Maronit Kültürü ve SANNA Dili ile ilgili Sunum

14.00 Kapanış”

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18/03/2022 14:26