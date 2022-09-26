Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı!

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26/09/2022

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Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı!

Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ‘Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL arası kazanıyor’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil tiktok hesabı açmış ve Erbil’in paylaşımları çok konuşulmuştu. Ece Ronay da mahkemelik olduğu Erbil’e ‘dilenci’ yorumunda bulunmuştu.

GÜNLÜK 100 BİN TL KAZANIYOR

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancını açıkladı.

Canlı yayında platformun işleyişini anlatan Ronay şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor

Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz.

Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var.

26/09/2022 11:00
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TAGS: Mehmet Ali Erbil, haber, dünya
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