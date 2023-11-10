Mehmet Külçer’in şiiri marş olarak bestelenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür Dairesi organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. Yılına ithafen düzenlenen “KKTC 40. Yıl Marşı Şiir Yarışması” sonuçlandı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, seçici kurul, yarışmaya Wallex07 rumuzuyla katılan Mehmet Külçer’in şiiri “KKTC 40. Yıl Marşı Şiiri” olarak seçti. KKTC 40. Yıl Marşı bu şiirden bestelenecek.

Ulusal düzeyde gerçekleştirilen ve 23 Ekim - 6 Kasım 2023 tarihleri arasında Kültür Dairesi’nde başvuru kabul edilen yarışmaya 11 kişi, 16 şiir ile başvurdu.

Seçici Kurul üyeleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Temsilcisi Besteci Orkestra Şefi Ali Hoca, Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Şair ve Yazar Mehmet Kansu, Müzisyen Muharrem Özdemir, Güvenlik Kuvvetleri Bando Binbaşı Orkestra Şefi Murat Menket, Kültür Dairesi Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Değerlendirme Komisyonu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Müzisyen Mustafa Kofalı, Konser Piyanisti ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanı Rüya Taner, Kültür Dairesi Müdürü- şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal ile toplantılara online katılan Akademisyen Yazar Mihrican Aylanç, Yazar Nazım Beratlı ve Yazar İsmail Bozkurt, 7 ve 9 Kasım tarihlerinde toplanarak yarışmaya başvuran şiirleri değerlendirdi.

Seçici Kurulun değerlendirmeleri sonucunda, yarışmaya Wallex07 rumuzuyla katılan, Mehmet Külçer’in şiiri “KKTC 40. Yıl Marşı Şiir”i olarak belirlendi. Kurulda Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun önerisi doğrultusunda alınan karar sonucunda “KKTC 40. Yıl Marşı Şiir Yarışması”na sunulan tüm eserler bir kitapçık haline getirilecek.