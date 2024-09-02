Memur-Sen konferans düzenliyor

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) yarın Acapulco Otel’de “50’nci yılında Kıbrıs Barış Harekatı - Alternatif Bakış Açılarıyla Türk Tarihindeki Yeri” başlıklı konferans düzenliyor.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, konuyla ilgili açıklamasında, saat 10.00’da başlayacak konferansın, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Eğitim Sen öncülüğünde yapılacağını belirtti.

Toplantıya, KKTC resmi makamları yanında, Türkiye’deki tüm illerin Türk Eğitim Sen şube başkanlarının da katılacağını ifade eden Manga, konferansın amacının, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve egemen varlığın simgesi KKTC devletinin kuruluşu yolundaki direnişin Türk devletleri ve dünyaya anlatılması” olduğunu kaydetti.

Akın Manga, “1974 Barış Harekatı ile kazanılan zafer tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bağımsızlığını kazanma mücadelesi veren Türk dünyasına mensup birçok ülkeye örnek olmuştur” dedi.

Organizasyona öncülük eden Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikalar Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’a, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Manga, tarihin altın sayfalarına yazılmış varoluş, özgürlük ve barış mücadelesinde, canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri de minnet ve şükranla andı.