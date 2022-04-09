Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda (MMO) Başkanlığa Mediha Orun Sarp seçildi.

KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın yeni Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün (9/4/2022 Cumartesi günü) KTMMOB binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda, Mediha Orun Sarp oybirliği ile Oda Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine de Sedef Çakır, Mehmet Afif, Dr. Halil Göymen ve Prof. Dr. Mustafa Altunç getirildi. Denetleme Kurulu üyeleri de Mustafa Saften ve Ayşe Özengil’den oldu.

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09/04/2022 14:35