Meteoroloji uyardı:Tedbirli olun

Meteoroloji Dairesi bugün kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu

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15/12/2020

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Meteoroloji uyardı:Tedbirli olun

Meteoroloji Dairesi bugün kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00’ya kadar sağanak yağışların metrekareye 21-50 kg yağış düşecek şekilde kuvvetli ve yer yer de metrekareye 51-75 kg düşecek şekilde çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, herkesin tedbirli olması istendi. 

15/12/2020 10:52
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, Hava durumu, yağış
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