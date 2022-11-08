Metin Yıldız korkuttu!

Son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.

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08/11/2022 16:42