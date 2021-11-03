Mevlevi Bölgesinde Havan Atışı Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 13-14-15 Kasım tarihlerinde Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 21.00 arasında, can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, batıda, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu, doğuda Tutukçu Tepe - Gürkan burnu hattının batısı, güneyde Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu - Soğan Tepe 500 m. doğusu hattının kuzeyi ve kuzeyde Kalkanlı 700 m. doğusu - Gürkan burnu hattının kuzeyinin tehlikeli ve yasak bölge ilan edildiği bildirildi.

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03/11/2021 10:13