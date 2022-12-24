KKTC Badminton 13 yaş altı Milli takımı sporcuları Ankara’ya gitti.

Badminton Milli Takımı 24-29 Aralık 2022 tarihleri tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 17 kişilik kafile ile katılıyor. Kafilede antrenör olarak Süleyman Gündüz idareciliğini ise Zeliş Özemre Akhisar'ın yaptığı Milli Takımımızda 5 bayan 10 erkek sporcu bulunuyor. U13 Milli Takımını havaalanında yolcu eden Federasyon Başkanı Fırat Deniz sporcularımıza hem iyi yolculuklar hem de turnuvada başarılar diledi.

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24/12/2022 09:27