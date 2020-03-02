Mobilya Sanayicileri Derneği Alayköy Bölgesi’nde Hurma Ağacı Dikti

Mobilya Sanayicileri Derneği hafta sonu Alayköy Sanayi Bölgesi’nde ve çemberinde 200 adet hurma ağacı dikti.

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi etkinlik esnasında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin hem örnek bir davranış olduğunu, hem de ülke için bir kazanım sağladığını dile getirdi.

Ciddi, ülkede bir nefes olmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini de kaydetti.



02/03/2020 14:32