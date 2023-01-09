Motosiklet sürücüsünün öldüğü yerde keşif yapıldı

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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda, 21 Ocak 2022‘de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının olduğu yerde bugün keşif yapıldı.

Haber Kıbrıs’ı edindiği bilgiye göre, ölümlü kazaya sebebiyet veren ve yargı süreci Türkiye’de başlayan Astsubay Muhammed Ünsal Yılmaz’ın İstanbul Adalet Sarayı’nda yargılanmasına başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine olay yerinde Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve Astsubay’ın müdafisi Avukat İhsan Balkan Bulut, keşif yaparak incelemelerde bulundu.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 21 Ocak 2022’de saat 23.00 raddelerinde meydana gelmişti.

Gemikonağı – Güzelyurt Anayolu üzerinde, EK 230 plakalı araç ile 170 mlgr alkollü içki tesiri altında süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Muhammet Ünsal Yılmaz, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sakin Umair Ahmad yönetimindeki NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Umair Ahmad olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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09/01/2023 20:21