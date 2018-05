Kemal Çobanoğlu: MTG, benim hayatımdır

Çobanoğlu, geçmiş yıllardaki anılarını, o dönemdeki futbolun nasıl olduğunu, günümüz futbolu, takımın durumu ve daha birçok konu ile ilgili Mağusa Türk Gücü Gazetesine açıklamalarda bulundu.

İşte o röportaj:

“Dumlupınar’da futbola merhaba dedim”

Kemal Çobanoğlu Mağusa’da doğduğunu ve 55 senedir burada yaşadığını belirtti. Futbola , 1977 yılında Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nde lisanssız olarak başladığını belirten Çobanoğlu, 2 sene Dumlupınar’ın genç takımında oynadıktan sonra, 1979 yılında Mağusa Türk Gücü’nün genç takımına lisans çıkararak transfer olduğunu belirtti. 1979 yılından günümüze kadar halen daha Mağusa Türk Gücü’nün içinde olduğunu belirten Çobanoğlu, 16 yıl aktif olarak Mağusa Türk Gücü’nde futbol oynadığını belirtti. Futbola başladığı ilk yıllarda forvet mevkisinde görev yaptığını, daha sonra Arap Ali (merhum)’nin rahmetli olmasından sonra libero bölgesinde görev yaptığını söyledi.



“Efsane kadro ile birçok şampiyonluklar yaşadık“

Mağusa Türk Gücü’nün efsane oyuncularından Kemal Çobanoğlu, 1979 yılından 1987 yılına kadar olan süreçte efsane kadroları ile lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları yaşadıklarını,Mağusa Türk Gücü’nün Kıbrıs futboluna damgasını vurduğu o yıllarda takımın içinde kendisinin de yer aldığını belirtti. Bu zaman dilimi içerisinde birçok karşılaşmaya çıktıklarını ve çok anısının geçtiğini anlatan Çobanoğlu, bu sürede unutamadığı çok maçın olduğunu belirtti.



“Zonguldakspor maçı, Mağusa için bir tarihti”

Kemal Çobanoğlu, birçok maçı unutamadığını, ama kendisi için en önemli ve en değerlisinin Zonguldakspor maçı olduğunu belirtti. Zonguldakspor’un Kıbrıs’a kampa geldikleri zaman buradaki birçok takımı hezimete uğrattıklarını belirten Çobanoğlu, Mağusa Türk Gücü karşısında Zonguldakspor’un ecel terleri döktüğünü ve kendileri karşısında Zonguldakspor’un çok zorlandığını belirtti. Zonguldakspor maçının Mağusa için bir tarih olduğunu belirten Çobanoğlu, berabere kaldıkları takımın o sene Türkiye 1. Ligi’ni 2. Sırada bitirdiğini, ve çok güçlü bir takıma karşı denk bir mücadele sergilediklerini belirtti.

“ Eşim doğumdayken ben sahadaydım “

Efsane futbolcu Kemal Çobanoğlu, Mağusa Türk Gücü’ne dair çok anısı olduğunu belirtti. Kendisine

“ Unutumadığınız gol var mı?” sorusunu sorduğumuzda çok ilginç bir yanıt aldık. Çobanoğlu, 7 Mayıs 1988 tarihinde eşinin doğumu için kliniğe gittiğini, o gün ise İskele’de Mağusa Türk Gücü ile Yalova arasında bir karşılaşma olduğunu, o dönemde cep telefonunun olmaması nedeniyle, kulübün o yıllardaki başkanı Hasan Canatan’ın kendisine kliniğin telefonundan ulaşıp maça gelmesini söylediğini, kendisininde eşinin doğuma hazırlandığını ve gelemeyeceğini söylemesine rağmen eşi tarafından ikna edilip maça gittiğini belirtti. Karşılaşmayı kazandıklarını ve karşılaşmada da 1 gol kaydettiğini belirten Çobanoğlu, kliniğe gitdiğinde ise kızını kucağına aldığını ve 7 Mayıs gününü hayatında unutmadığını belirtti.



“Eskiden futbol daha güzeldi“

Eski yılllardaki futbolun şu anki futboldan daha güzel olduğunu belirten Çobanoğlu, eskiden Kıbrıs takımlarında ( Çetinkaya, Kaymaklı, MTG, Yenicami ...) en az 8-9 tane yıldız oyuncunun olduğunu belirtirken, şu an takımlarda 1 ya da 2 tane yıldız futbolcu gördüğünü, o dönemdeki futbolcuların tek başına maç kazandırdığını, şimdilerde ise öyle bir durum ile karşılaşmadığını ifade etti. Çobanoğlu, şu an Kıbrıs futbolunun daha da gerilediğini, bunun sebebinin ise futbolun içine paranın girmesi olduğunu belirtti. Eskiden futbolcuların sahaya ruhlarını yüreklerini ve inançlarını yansıtarak oynadığını belirten Kemal Çobanoğlu, şu an futbolcularda malesef bu azmi görmediğini söyledi. Eskiden şartların kötü ama oynanan futbolun çok kaliteli olduğunu belirten Çobanoğlu, şimdilerde ise imkanların çok iyi olduğunu ancak oynanan futbolun kötü olduğunu belirtti.



“ Geçmiş yönetimde inanılmaz bir birliktelik vardı”

Geçmiş yönetimin inanılmaz bir birlikteliğe sahip olduğunu anlatan Kemal Çobanoğlu, Dr. Derviş Eroğlu, Terzi Nihat, Akın Ağa ve Hasan Sait gibi yöneticilerin olduğunu ve bu ekibin zor şartlar altında Mağusa Türk Gücü’nü ayakta tutmaya çalıştığını belirtti. O zamanlarda çok paranın olmadığını ama inanılmaz bir birlikteliğe sahip olduklarını anlatan Kemal Çobanoğlu, şimdiki başkan Koral Bozkurt’un da bunu sağladığını ve güzel günlerin MTG’yi beklediğini belirtti. Şemmedi döneminde Mağusa Türk Gücü’nün maddi sıkıntılar yaşadığını ve birçok oyuncunun takımdan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Kemal Çobanoğlu, Koral Bozkurt’un hem takımın hem oyuncuların hem de taraftarın yanında olan mükemmel bir karakterde bir başkan olduğunu, Mağusa Türk Gücü’nün Koral Başkan ile mükemmel bir ivme yakaladığını belirtti.

“İşten çıkınca soluğu MTG’nin kulüp lokalinde alırım“

Sosyal yaşantısında da Mağusa Türk Gücü ile iç içe olduğunu söyleyen Kemal Çobanoğlu, işten çıkınca soluğu Mağusa Türk Gücü’nün kulüp lokalinde aldığını, kağıt oynamayı, tavla oynamayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok sevdiğini söyledi. Stresini, sinirini burada giderdiğini anlatan Çobanoğlu, sosyal hayatında da Mağusa Türk Gücü’nün var olduğunu belirtti.

“Mağusa Türk Gücü için başarılı bir sezon olmadı“

Bu sene kurulan güçlü bir takıma rağmen, Mağusa Türk Gücü için başarılı bir sezon olmadığını belirten Kemal Çobanoğlu, takım olarak Mağusa Türk Gücü’nün iyi bir performans sergilemediğini, ancak gelecek yıllarda şampiyonluğun kesinlikle Mağusa’ya geleceğini belirtti. Şu anda takımda oynayan oyunculardan en çok Arif Uysal’ı beğendiğini söyleyen Kemal Çobanoğlu, Mağusa Türk Gücü’nün birçok önemli oyuncuya sahip olduğunu, ancak çalışma hırsı ve azmiyle Arif Uysal’ı çok beğendiğini ifade etti.

“Gençler futbolu sevmelidir”

Son olarak gençlere seslenen Kemal Çobanoğlu, futbol oynamak isteyen ve ileride başarılı olmak isteyen gençlerin futbolu öncelikle çok sevmeleri gerektiğini, bunun içinde çok çlışmaları gerektiğni belirtti. Kemal Çobanoğlu,bu gazetede tüm efsaneleri bir araya getirdiği için ve bu ayki sayıda kendisi ile röportaj gerçekleştirildiği için Mağusa Türk Gücü Spor Kulubü Başkanı Koral Bozkurt’a çok teşekkür ederek sözlerini noktaladı.