Muhaceret affı ne zaman? İçişleri Bakanı Öztürkler açıkladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Muhaceret Affı ile ilgili Yasanın Tasarısının Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde yarından itibaren görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Komite aşamasından sonra Muhaceret Affının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını söyleyen Öztürkler, ekim ayı içerisinde Meclis'ten yasanın geçmesini beklediklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir Web TV’de yayınlanan programa katılarak bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Muhaceret Affıyla ilgili konuşan Bakan Öztürkler, Muhaceret Affı ile ilgili Yasanın Tasarısının Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde yarından itibaren görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Öztürkler, komitede son şeklini alacak olan yasanın, genel kapsamlı bir af olarak hazırlandığını, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kişileri kapsadığını, yalnızca ülkeden suça karışarak deport edilen kişilerin Muhaceret Affından yararlanamayacağının bilinmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Komite aşamasından sonra Muhaceret Affının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını söyleyen Öztürkler, ekim ayı içerisinde Meclis'ten yasanın geçmesini beklediklerini kaydetti.

-"Kayıtlılığın sağlanmasını önemli"

Muhaceret Affı’nın gerçek anlamda bir son şans olarak görülmesini istediklerini belirten Öztürkler, şunları kaydetti:

“Bir suça karışıp da bizim bu ülkeden deport ettiğimiz kişiler var. Bu kişiler asla affın kendilerini kapsayacağı düşüncesine girmesin, asla böyle bir şey olmayacak. Biz şöyle bir çağrı yapıyoruz. Bu son şans. Sistemlerimizi kurmaya başladık. Düzensiz olan kişileri deport etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede biz artık kaçak yaşam, düzensiz yaşam istemiyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle ülkeye girişlerde çok ciddi denetimler getireceğiz. E-Vize Otomasyon Sistemi ile 7 kontrol noktasından geçtikten sonra ülkeye girişler sağlanacak. Bu projelerin hepsinin çalışmaları bitti ve ihale sürecine geçildi. Artık düzensiz durumda olan kişileri biz bu şekilde bırakmayacağız, göndermeye devam edeceğiz. Ya bu aftan yararlanın kendinizi ülkede düzenli hale getirin, ya da ülkeden ayrılın. Biz son zamanlarda hep bu çağrıyı yapıyoruz.”

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05/10/2022 18:15