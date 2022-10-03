Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın adliyeye sevk edilirken şüphelilerin ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Şüpheliler Ali Gündüz, Semih Soyalp ve İlker Karakaş 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Semih Soyalp ifadesinde, İlker Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben Onur'a vurmadım, sadece ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. Orada mı elim kesildi, bilmiyorum. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35); meslektaşı Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker Karakaş'a "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pup' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Ali G. Semih S. ve İlker K. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BOĞAZINI KESİYORLAR VE VEFAT EDİYOR'

Onur Şener'in 10 yıllık arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi.

Öte yandan sanat dünyasından birçok ünlü isim de Onur Şener'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepki gösterdi. Şener'in ailesine taziyede bulunan sanatçılar, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

Onur Şener, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.

'BİRA BARDAĞINI FIRLATTIM'

Ankara'da, Şarkıcı Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in ifadeleri ortaya çıktı. İlker Karakaş, "Onur Şener üzerime gelirken, 'Bize doğru gelme' diye seslendim sonra ben bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak benim elimde bira bardağının sapı kalmadı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi, bilmiyorum. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu, ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Aramızdaki arbede çok uzun sürdü. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla onlar da boğuşma yaşamışlar" dedi.

'BARDAK İLE ONUR'UN KAFASINA VURDU'

Semih Soyalp ise İlker Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben Onur'a vurmadım, sadece ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. Orada mı elim kesildi, bilmiyorum. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İlker'in üzerine atladı, yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı. O sırada Ali yerde yatıyordu. Ben suçsuzum" diye konuştu.

Ali Gündüz de Onur Şener'in kendilerine saldırdığını ileri sürerek, "Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darbetmedim, suçsuzum" dedi.

'İLKER, VURDUĞUNU KENDİSİ SÖYLEDİ'

Adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ise "Benim kimseye bir temasım olmadı, uzakta durdum, üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi, 'Olayı anlatır mısınız' diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrardan yanıma geldiğinde 'Siz haklısınız' dediler. Bu sırada mekandaki herkes dışarı çıktı. Onur sinirli bir şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'Sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur ve İlker'i darbetmeye başladı sonrasında arbede oldu. Aramızda 5-6 metre vardı. Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi" diye konuştu.Adli kontrolle serbest bırakılan Gözde G. de suçsuz olduğunu savundu.

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03/10/2022 16:45