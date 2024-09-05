Narin Güran'ı arama çalışmalarına mezarlıkta devam edildi (İşte çalışmalarında son durum)

Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN’İN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

Ancak ağabey serbest bırakıldı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

NARİN’İN AMCASI NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.

"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”

NARİN’İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

KOMANDOLAR DA SAHADA

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARININ YOĞUNLAŞTIĞI YER

Arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

ARAÇLAR DURDURULDU, İÇİNDEKİLER SORGULANDI

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

TERLİKLER NARİN'İN ÇIKMADI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

NARİN’İN SON GÖRÜNTÜSÜ

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.