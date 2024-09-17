Narin'in ölüm nedeni belli oldu

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.​

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıkladı.



Küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

91 ÖRNEK ALINMIŞTI

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi.

Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok." denildi.

Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.

ÇÜRÜMEDEN DOLAYI SAPTANAMADI

Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı.

Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kesin ölüm nedeninin, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarındaki incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.

Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise otopsi raporUyla ortaya çıkacak.

YENGE DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı. Tutuklu anne de ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güranla beraberdim." demişti.

Hediye Güran'ın sorgusunda verdiği bilgilerin ardından yeni gözaltılar oldu. Gözaltına alınan 2 kişi de Narin'in akrabası.

Şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

ANNENİN DİŞ YAPISININ ÖRNEKLERİ ALINDI

Tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.

ABİSİNDEN BAŞVURU

Şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran, kardeşinin cinayetiyle ilgili destek için Diyarbakır Barosu’na başvurdu.