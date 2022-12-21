Narkotik'ten Girne'de 'Park Operasyonu'

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21/12/2022

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Narkotik'ten Girne'de 'Park Operasyonu'

Girne’de, dün, saat 20:30 sıralarında,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon (Park Operasyonu) kapsamında, O.S.E.(E-28) ve I.C.I.(E-30)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 230 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 11.635 TL ve 180 STG nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

21/12/2022 14:12
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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