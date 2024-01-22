'Nefes’e Bir Umut Olalım' konseri düzenleniyor

Böbrek ve mesane rahatsızlığıyla mücadele eden Nefes Davşan için “Nefes’e Bir Umut Olalım” sloganıyla yardım konseri düzenleniyor.

Emre Çeker, Mehmet Sakarya, Arda Gündüz, Serkan Soyalan ve Yıltan Taşçı’nın sahne alacağı konser 31 Ocak Çarşamba akşamı 21.30’da Barfly’da verilecek. Girişin ücretsiz olacağı konsere girişte gönüllülük esasıyla yardım toplanacak.

Öte yandan Nefes’e destek olmak isteyenler, her iki cep telefonu operatöründen “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak, Nefes’in tedavi masraflarına 50 TL’lik bağış yapabiliyor.

Aynı zamanda Nefes’e yardımcı olabilmek için Halk Bankası’nda Hatice Birinci adına açılan hesaba TR94 0001 2009 8980 0001 0231 92 numaralı IBAN üzerinden de bağış yapılabiliyor.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek ve mesane hastalığıyla boğuşan Nefes için düzenlenen yardım kampanyalarıyla, tedavi masraflarının karşılanması hedefleniyor.