'NEMESİS 2022' tatbikatı yapılacak

MEB sekiz ülkenin katılımıyla çok uluslu “Nemesis 2022” tatbikatı gerçekleştirilecek.

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01/11/2022

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'NEMESİS 2022' tatbikatı yapılacak

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) sekiz ülkenin katılımıyla çok uluslu “Nemesis 2022” tatbikatı gerçekleştirilecek.

Alithia gazetesi, söz konusu tatbikatın Larnaka Kurtarma ve Araştırma Koordinasyon Merkezi tarafından yönetileceğini ve Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile katılımcı ülkelerin Güney Kıbrıs Büyükelçileri tarafından izleneceğini aktardı.

Gazete, 3 Kasım 2022 Perşembe günü icra edilecek tatbikata ilişkin daha fazla ayrıntıya ise haberinde yer vermedi.

01/11/2022 11:14
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TAGS: NEMESİS 2022, tatbikat, güney kıbrıs, meb,
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