Neslihan Kırma: Kimse bir şey yapmadı

Halkın Sesi Gazetesi'nin haberine göre, hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından bir gün sonar da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Kırma’nın ailesi güçlükle ayakta dururken, feryatları yürekleri dağladı.

Küçük Meryem’e yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Sağlık Bakanlığı, Meryem’in otopsi sonucunda kalp, karın ve akciğer çevresinde sıvı tespit edildiğini; otopsi ön tanısına göre çocuğun Covid-19 komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü açıkladı.

Anne Neslihan Kırma “Çocuğum hastanede saatlerce sedyede yattı, dudakları morardı, elleri buz kesti. Kimse bir şey yapmadı. Çocuğumun kalbi durana kadar kimse gelmedi. En son kalbi durdu, son bakışı da banaydı. Son kez baktı.

“Çocuğumu küçük gördüler hiç önemsediler bağırıp durdular. Benim çocuğumun ne günahı vardı? Çocuğumun ne günahı vardı? Çocuğumun ölüsünü gösterdiler. Olur mu böyle bir şey? Ben hala Ceren’imin gelmesini bekliyorum” diye konuştu. Haberin tamamı Halkın Sesi'nde

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12/11/2021 09:04