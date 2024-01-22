Arıklı: Neymiş…Listelerde YDPli varmış… Şimdi bu suç mu?

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, son günlerde gündeme gelen T izni eleştirilerini Meclis Genel Kurulu’nda yanıtladı

Özersay ile ilgili “ Kişilerle uğraşmak bizim işimiz değil” diyen Arıklı, T izinleri listesinde CTPli de HPli de olduğunu iddia etti, “ Bana şimdi isim verdirmeyin” dedi.

Özersay’ın adını vermeden, “ Siyaset eskisi, yok eski başkan, Eski bir milletvekili diyelim” diyen Arıklı, “T izni listelerinde Neymiş… YDPli varmış… Şimdi bu suç mu ?. Yedi göbeğini araştırın. Bir tek akrabam varsa siyaseti bırakacağım” diye sordu