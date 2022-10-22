Neyse ki kimseye bir şey olmadı

Girne’de bu sabah saatlerinde kökünden sökülen ağaç, park halindeki aracın üzerine düştü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayda araçta hasar medyana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, ağacı keserek kaldırdı.

Polisten alınan bilgiye gçre, bu sabah saat 06:00 sıralarında Girne Zeytinlik'te, Öğretmen Saffet Özmenek Sokak üzerinde bir ikametgahın bahçesinde bulunan aksaya ağacı rüzgarın etkisiyle kökünden kopup bahçe dışında yol kenarında park halinde bulunan bir aracın üzerine devrilmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç üzerinden kaldırılması sağlandı.

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22/10/2022 11:49