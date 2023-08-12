Nice 1-1 Lille (Maç sonucu, puan durumu)
Ligue 1'de Nice, sahasında Lille ile 1-1 berabere kaldı.
12/08/2023
Ligue 1'de 2023-2024 sezonu, Nice'in Allianz Riviera Stadı'nda Lille'i ağırladığı maçla başladı.
Nice, 19. dakikada Gaetan Laborde'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk takım, bu gole 90+4. dakikada Bafode Diakite ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 80. dakikada Haraldsson yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla giriş yaptı.