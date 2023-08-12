Nice 1-1 Lille (Maç sonucu, puan durumu)

Ligue 1'de Nice, sahasında Lille ile 1-1 berabere kaldı.

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12/08/2023

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Nice 1-1 Lille (Maç sonucu, puan durumu)

Ligue 1'de 2023-2024 sezonu, Nice'in Allianz Riviera Stadı'nda Lille'i ağırladığı maçla başladı.

Nice, 19. dakikada Gaetan Laborde'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk takım, bu gole 90+4. dakikada Bafode Diakite ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 80. dakikada Haraldsson yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla giriş yaptı.

12/08/2023 12:09
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TAGS: spor, futbol
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