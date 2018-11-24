Nikolas Papadopulos Atina’da Temaslarda Bulundu

Fileleftheros ve diğer gazeteler, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün, Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras ve Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını yazdılar.

Papadopulos’un, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın enerji programlarıyla alakalı görüşlerini ortaya koyma fırsatı bulduğunu yazan Fileleftheros, Atina’dan elde edilen bilgilere atıfta bulunarak Papadopulos’un üç temasının ortak sonucunun, gelecek haftalarda Kıbrıs sorununda belirleyici gelişmeler beklendiği şeklinde olduğunu bildirdi.

Haberde aynı zamanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişinin beklenmesi ışığında önemli gelişmelerin olacağı yönünde ortak bir değerlendirmenin yapıldığı belirtildi.

Habere göre Papadopulos ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos arasında yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye’nin “bölgedeki kışkırtıcı tutumu” konusuna özellikle vurgu yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise Papadopulos ile görüşmesinde ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın enerji programını hayata geçirmesinde sağladığı destek ve dayanışmayı dile getirdi.

Çipras ayrıca, Kıbrıs sorununa iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde, BM çerçevesinde adil ve yaşayabilir bir çözüm sağlanması için Güney Kıbrıs’ın çabalarına verdiği destekten de söz etti.

Habere göre Çipras ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorununda kritik bir dönemde ilginç bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Papadopulos, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin olası başlamasına ilişkin referans şartlarının kabulüyle ilgili bir tartışma yapıldığını ve enerji programının devam edeceği göz önünde bulundurarak Türkiye kanadından gelen “şantajlara” boyun eğmelerinin mümkün olmadığını vurgulamak istediklerini de belirtti.

Papadopulos, bu sahnede, Atina ile Güney Kıbrıs arasında doğru bir stratejik koordinasyona gereksinim olduğunu ifade etti.