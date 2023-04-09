Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2023)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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09/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2023)

LEFKOŞA

Bilge Türkseven Eczanesi

Bolu Sokak, Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.no: 2 Küçükkaymaklı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-55-15

Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Caddesi, Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (392) 223-45-65

Derya Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi No:53/3 Dereboyu / Lefkoşa
» Adidas civarı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaDereboyu

0 (392) 227-61-98

GİRNE

Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, N0:33 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (392) 822-41-42

Tokay Varış Eczanesi

Ankara Caddesi, Yayla Ard. Plaza B-Blok Dükkan No:1 Alsancak / Girne
» Cenap Restorant çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (542) 855-31-14

Tören 2 Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
» Kombos Taksi Durağı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-17-9

MAĞUSA

Aslı Eren Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, Canbulat No:41 Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-47-47

Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Mağusa
» Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-18-47

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

SAKİNER ECZANESİ

09.04.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

 

 

09/04/2023 10:19
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 9 nisan 2023,
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