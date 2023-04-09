Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2023)
KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/04/2023
LEFKOŞA
Bilge Türkseven Eczanesi
Bolu Sokak, Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.no: 2 Küçükkaymaklı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-55-15
Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Caddesi, Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (392) 223-45-65
Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi No:53/3 Dereboyu / Lefkoşa
» Adidas civarı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaDereboyu
0 (392) 227-61-98
GİRNE
Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, N0:33 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (392) 822-41-42
Tokay Varış Eczanesi
Ankara Caddesi, Yayla Ard. Plaza B-Blok Dükkan No:1 Alsancak / Girne
» Cenap Restorant çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (542) 855-31-14
Tören 2 Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
» Kombos Taksi Durağı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-17-9
MAĞUSA
Aslı Eren Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, Canbulat No:41 Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-47-47
Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Mağusa
» Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-18-47
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
09.04.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa