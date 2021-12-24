Nöbetçi Eczaneler Listesi (24 Aralık 2021)
24/12/2021
LEFKOŞA
Ayşe Kaptan Eczanesi
50 Girne Caddesi, Lefkoşa Sarayönü
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaSarayönü
0 (392) 227-45-96
Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Caddesi No:36 Taşkınköy Lefkoşa
(Devpa Süpermarket yolu, Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-24-12
Yenikent Eczanesi
Belediye Bulvarı, Samsung Zorlu Plaza karşısı, Yenikent / Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (392) 223-93-78
GAZİMAĞUSA
Asya Tekbıyık Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Hasipoğlu Residance B Blok No:3 Gazimağusa
(Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı, Çelikkaya Diş Kliniği altı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-13-38
Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu Üzeri, Halken Apt Gazimağusa
(Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 366-20-26
GİRNE
Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi No:48/E Karaoğlanoğlu / Girne
(Chicken Planet karşısı, GAÜ Işıkları yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (392) 822-38-42
Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne
0 (392) 815-35-16
Barış Eczanesi
Şehit ibrahim Nidai Caddesi No:55 Lapta
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne-Lapta
0 (392) 821-84-10
GÜZELYURT
İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sokak No:6-A/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-12-22
LEFKE
Hatice Soyer Eczanesi
Cengiz Topel Caddesi No:74/A Cengizköy / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
Lefke
0 (548) 865-52-91
İSKELE
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
İskeleBahçeler
0 (392) 371-40-06