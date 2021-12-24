Nöbetçi Eczaneler Listesi (24 Aralık 2021)

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24/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler Listesi (24 Aralık 2021)

LEFKOŞA

Ayşe Kaptan Eczanesi

50 Girne Caddesi, Lefkoşa Sarayönü
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaSarayönü

0 (392) 227-45-96

Birgün Eczanesi

Kemal Aksay Caddesi No:36 Taşkınköy Lefkoşa
(Devpa Süpermarket yolu, Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-24-12

Yenikent Eczanesi

Belediye Bulvarı, Samsung Zorlu Plaza karşısı, Yenikent / Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (392) 223-93-78

GAZİMAĞUSA

Asya Tekbıyık Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Hasipoğlu Residance B Blok No:3 Gazimağusa
(Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı, Çelikkaya Diş Kliniği altı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-13-38

Ayşem Çil Eczanesi

Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu Üzeri, Halken Apt Gazimağusa
(Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 366-20-26

GİRNE

Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi No:48/E Karaoğlanoğlu / Girne
(Chicken Planet karşısı, GAÜ Işıkları yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (392) 822-38-42

Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne

0 (392) 815-35-16

Barış Eczanesi

Şehit ibrahim Nidai Caddesi No:55 Lapta
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne-Lapta

0 (392) 821-84-10

GÜZELYURT

İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sokak No:6-A/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-12-22

LEFKE

Hatice Soyer Eczanesi

Cengiz Topel Caddesi No:74/A Cengizköy / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

Lefke

0 (548) 865-52-91

İSKELE

Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

İskeleBahçeler

0 (392) 371-40-06

24/12/2021 16:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler Listesi, 24 Aralık 2021
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