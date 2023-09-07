Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi, Başbakan Ünal Üstel Himayelerinde KKTC’de

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Başbakan Ünal Üstel himayelerinde ülkemizde bulunan Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti. Ziyarette Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den çocuklar ve gençlerin karşılıklı olarak yapmış oldukları ziyaretlerin ve ortak etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Başbakanlık olarak Nusaybinli çocuklara her zaman kapılarının ve kucaklarının açık olduğunu vurguladı. Cahitoğlu, “Bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projeleri konusunda elimizden geleni yapmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz” dedi. Cahitoğlu çocuklara KKTC’de güzel ve keyifli zaman geçirmelerini dileyerek, Mardin halkına selamlar iletti.

Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak da ziyarette yaptığı konuşmada çocukların sosyal ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla belirli aralıklarla Türkiye’nin bir çok bölgesine ziyaretler gerçekleştirdiklerini, üçüncü kez ise bu amaçla KKTC’de misafir olduklarını söyledi. Ziyaret vesilesiyle dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiğini ifade eden Ak, çocukların KKTC’de de güzel anılar biriktirdiklerini ifade etti. Ak konuşmasında, “2017 ve 2018 yıllarında da misafiriniz olduk. Kuzey Kıbrıs'taki çocuklarla köylerdeki çocuklarla harika etkinlikler yaptık ve aramızda çok güzel bir kardeşlik köprüsü kurduk. Kardeşlik kültürünün devam etmesi adına Sayın Başbakan Ünal Üstel’e gösterdiği duyarlılık ve misafirperverliğe yürekten teşekkür ediyorum” dedi.