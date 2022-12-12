'O Ses Yılbaşı' jürisi belli oldu

Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl kimlerin jüri üyesi olarak belirlendiği açıklandı. Ünlü isimlerin şarkı smyleyerek yarışacağı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında bu yıl Hadise'nin yer almaması dikkat çekti.

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının jürisi şöyle:

Beyazıt Öztürk

Yıldız Tilbe

Seda Sayan

Ebru Gündeş

Jüride Hadise'nin yer almaması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Hayranları, yarışmanın Hadise ile daha renkli olduğunu söyleyerek, Hadise'siz O Ses'in güzel olmayacağını savundu.

YARIŞMACILAR NETLEŞMEDİ

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Sevilen ünlülerin yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları ise henüz açıklanmadı.

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12/12/2022 16:29