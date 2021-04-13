Oğuz, Ankara'ya gidiyor

ads ads ads ads
13/04/2021

ads
ads
Oğuz, Ankara'ya gidiyor

 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor.

Ankara ziyareti çerçevesinde temaslarına yarın başlayacak olan Dursun Oğuz, ilk olarak mevkidaşı TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek.

Oğuz, daha sonra sırasıyla TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik edecek.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarının ardından Perşembe günü yurda dönecek.

13/04/2021 15:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: dursun oğuz, ankara
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.