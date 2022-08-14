Oğuz, Yeşilırmak'ta çıkan yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi

Oğuz, bugün öğle saatlerinde Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangının söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

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14/08/2022

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Oğuz, Yeşilırmak'ta çıkan yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün öğle saatlerinde Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangının söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yangın söndürme çalışmaları ve yangının durumu hakkında Orman Dairesi yetkililerinden bilgi alan Oğuz’a yangının bir an önce kontol altına alınması için gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.
Yangına; havadan yangın söndürme helikopteri, itfiaye ekipleri ve Orman Dairesi’nin yangın söndürme araçları müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Müdahaleler devam ediyor.

14/08/2022 15:53
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TAGS: oğuz, yangın, yeşilırmak,
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