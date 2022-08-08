Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

ads ads ads ads
08/08/2022

ads
Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs'ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "58 yıl önce Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

08/08/2022 16:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Oktay, Erenköy, şehitleri, Yüzbaşı Topel, an
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.