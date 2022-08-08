Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs'ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "58 yıl önce Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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08/08/2022 16:49