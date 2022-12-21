Oktay, 'Kanlı Noel'de hayatını kaybedenleri andı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kanlı Noel"de hayatını kaybedenleri andı

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21/12/2022

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Oktay, 'Kanlı Noel'de hayatını kaybedenleri andı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda yaşamını yitiren 364 kişiyi andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ta 58 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşi saldırılar başlatıldı. Adadaki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen bu mezalimin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

 

21/12/2022 13:35
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TAGS: oktay, kanlı noel, türkiye,
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