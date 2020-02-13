'Oktay Kayalp’ı sevmezdim ama onu arar oldum'

Yukarıdaki başlıktaki ifade bana ait değil, beni arayan bazı Mağusalılar söylüyor. Farklı partiden olup Oktay Kayalp’e oy vermeyen, kendi partisinden olup o dönemki yerel seçimde CTP içindeki kavgalardan dolayı onu antipatik bulup sandığa dahi gitmeyen, ya da hiçbir neden yokken onu sevmeyip başkalarına oy verenler itirafta bulunup, “Onu arar olduk” diyor… Mevcut belediye başkanı kötü yaptığı ya da hiç yapamadığı işlerle bunu söyletmiş birçok kişiye…

İki gün önce genel olarak belediyelerle ve Mağusa Belediyesi’yle ilgili yazdığım yazıdan sonra birçok Mağusalı aradı beni. Yine Mağusalıların söylediğine göre, bir dönem belediyecilikte örnek gösterilen Mağusa geçmişini arar oldu ve süratle bir belediyecilik felaketine doğru koşuyor.

Birçok Mağusalı çok dertli, 2012 yılındaki Lefkoşa Belediyesi felaketinin benzerini yaşamaktan korkuyorlar. “Biz de çöplere gömülebiliriz” diyor birçok kişi. Mağusa Belediyesi’nin gidişatının Lefkoşa Belediyesi’nin o dönemindeki felakete gitme sürecinin benzerlik gösterdiğini söylüyor kent halkı.

Mağusalılar , 2012’nin Lefkoşa’sı ile şimdinin Mağusa’sını kıyas yapıyor, karşılaştırıyor ama bu kıyasta farklılık değil, büyük oranda benzerlik göze çarpıyor.

Özet olarak Mağusalıların yaptığı karşılaştırma şöyle:

“Lefkoşa Belediyesi’nin batmasına neden olan Cemal Bulutoğluları da çok iyi bir insandı, Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter de iyi bir insandır. Bulutoğluları da kimseye ‘hayır’ diyemiyordu, Arter de ‘hayır’ diyemiyor. Bulutoğluları dönemlerini de büyük oranda ‘aşırı istihdam’ bitirdi. Arter dönemini de ‘aşırı istihdam’ batırıyor. Bulutoğluları döneminde de belediye alacaklarını toplayamıyordu, Arter de belediyenin alacaklarını toplayamıyor. Bulutoğluları döneminde belediyede büyük bir disiplinsizlik ve başına buyrukluk vardı. Arter döneminde de belediyede büyük bir disiplinsizlik ve başına buyrukluk var. Lefkoşa’da ekonomik akıldan yoksun işler yapılıyordu. Şimdi de Mağusa’da ekonomik akıldan yoksun işler yapılıyor. Lefkoşa borçlanarak batağa sağlanmıştı, şimdi Mağusa borçlanarak iyice batağa saplanmak üzere. Piyasaya borçları nedeniyle Lefkoşa Belediyesi ile hiçbir firma çalışmak istemezdi, şimdi firmalar alacaklarını tahsil edemedikleri için Mağusa Belediyesi ile çalışmak istemiyor. Lefkoşa’da halkın büyük bölümü gelecek felaketi hissedemeyerek Bulutoğluları’nı ikinci kez seçmiş sonra da büyük bir pişmanlık yaşamıştı. Mağusalıların büyük bölümü de aynen Lefkoşa’da olduğu gibi gelecek felaketi hissedemeyerek İsmail Arter’i ikinci kez seçti ama şimdi bir parmağını ısırıyorlar ama on parmağı birden ağrıyor…”

Daha anlatılan birçok benzerlik var. Birebir olaylar, yaşananlar bazında bile örnekler veriliyor ama listeyi uzatmaya gerek yok. Geçen gün söylemiştik ya “Lefkoşa Belediyesi’nin batış öyküsünü çalış, Mağusa’yı batırmazsın” diye. Mağusalılar da bize bu karşılaştırmaları yaptı. Yani bize hak verdiler.

Mağusalılar, medyanın Mağusa Belediyesi’ne “Çalışanlar ödenemiyor” üzerinden baktığını, elbette bunun da sorun olduğunu ama aslında sorunun belediyenin artık belediyecilik de yapamadığının olduğunu söylüyor. Kent halkı, uzunca bir zamandan beridir Mağusa’da belediyecilik hizmetlerinin kötü olduğunu, halkın iyi hizmet alamadığını, hizmet kalitesinin gittikçe düştüğünü söylüyor.

Vatandaşlar, artık çöp toplamadan tutun da sokak temizlemeye, ışıklandırmaya, bozulanı, kırılanı tamir etmeye kadar normal belediyecilik hizmetlerinin çok aksadığını, yapılamadığını belirtiyor. Mağusa halkı, 1200 kadar personeli olduğu iddia edilen Mağusa Belediyesi’nin temizlik yapamaz hale gelmesinin büyük çelişki, büyük tuhaflık olduğunu dile getiriyor.

Mağusa Belediyesi’nin “disiplin”, “denetim” ve “ekonomik akıl” yoksunluğu çektiğini belirten Mağusalılar, “Başkanımız çok iyi bir insan, iyi niyetli, yufka yürekli ama bir belediyeyi yönetmek için iyi insan olmak yetmiyor” diyor…

Bazı Mağusalılar, “Katı, yerine göre acımasız, ‘hayır’ dedi mi kolay kolay geri adım atmayan, bir politikacıya göre fazla politik olamayan bir kişi olarak” niteledikleri Oktay Kayalp’ı arayacaklarını hiç düşünmediklerini söylüyor; “Keşke haline, tavrına, katılığına, politik olamayışına bakmasaydık. Bize sevimli gelmesin ama işini yapsın” diyorlar…

Bunları ben uydurmuyorum, bunlar duyduklarım, bana söylenenler. O kadar çok kişinin “olumsuzluk öyküsünü” dinledim ki, içim dışım Mağusa oldu. Şimdi bize anlatılanları yazıyoruz. Bir kişi, iki kişi değil şikayet edenler, çok sayıda insan arıyor, anlatıyor. Elbette belediye başkanını da dinleyeceğiz, onun da mutlaka söyleyecekleri vardır ama görünen bir şey vardır ki Mağusa Belediyesi iyiye doğru gitmiyor. Göstergeler hiç iyi değil, kent halkı endişeli ve geç olmadan tedbir alınmalıdır.

Mağusa, 2012’nin Lefkoşa’sına döndükten sonra çare bulmak çok zor olacaktır. Bugün alınacak tedbirler elbette biraz can yakıcı, huzur bozucu, özveri ve tasarruf gerektiren şeyler olacak ama onlar bugün yapılmazsa yarın bu felaket herkesi yakacak ve içinden çıkılamayacak… Bu kadar insanın gördüğünü belediye başkanı ve ona destek veren partiler göremiyorsa, insan merak ediyor görmelerini engelleyen nedir?

13/02/2020 17:15