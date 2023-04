TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa'da bazı Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.

Osman Fazıl Polatpaşa Camii'nin avlusunda dün akşamki iftar programının ardından Güvercinlik köyünde KKTC'li vatandaşlarla buluşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetini ileterek, "Cumhurbaşkanımız, her an ve her zaman Türkiye'deki her bir sorun için ne kadar vakit ayırıyorsa inanın ki en az o kadar Kıbrıs'taki her olay, her husus için de bir o kadar vakit ayırıyor. Gönlü sizlerle, kalbi sizlerle." dedi.

Türkiye'nin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle çok büyük bir felaket yaşadığını belirten Oktay, "Ne yazık ki 50 binden fazla insanımızı da kaybettik. Ciğerimiz yandı. Acımız gerçekten büyük. Aynı şekilde Kıbrıs'taki gençlerimizi, anne, babaları ve öğretmenlerini kaybettik. 35 canımızı da burada verdik. Dolayısıyla her biri için gerçekten acımız çok büyük. Gidenleri getiremiyoruz, böyle şansımız, gücümüz yok. Allah rahmet eylesin, her birine de yakınlarına da sabırlar nasip eylesin." diye konuştu.

Oktay, KKTC'nin kendi hakkını egemen bir devlet olarak alacağını ve Kıbrıs'ın zenginliklerini de kendi vatandaşlarının refahını artırmak için kullanacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada, Türkiye'nin ve KKTC'nin çıkarlarını önceleyen tutumuna karşı çıkan içeride bir muhalefet cephesinin oluştuğunu söyledi.

-"Altılı masa, yedili masaya dönüştü"

Altılı masanın, yedili masaya dönüştüğünü belirten Oktay, muhalefetin vaatlerini eleştirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde net bir tavır ortaya koyduğunu ve "Benim ülkemin etrafı, bölgemin etrafı tamamen ateş çemberi. Yeni bir ateş çemberine burada müsaade etmek istemiyoruz dolayısıyla barışı sağlayalım." diyerek bu konuda elinden gelen her türlü gayreti sarf ettiğini anlattı.

Bu süreçte yedili masa veya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı, Türkiye'nin iki yıl içinde Rusya-Ukrayna savaşına sokulmuş olacağını ifade eden Oktay, bunun da batılı ülkelerin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmiş olacağını söyledi.

Oktay, aile değerlerini her daim savunacaklarını belirterek, yedili masanın aile yapısını kökten dinamitleyecek beyanlarının bulunduğunu kaydetti.

-"Acılarını hala yüreğimizde hissettiğimizi, onların da hissetmesini arzu ediyoruz"

Türkiye'nin kritik bir seçimden geçtiğine işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Kıbrıslı Rumlar ne diyor? 'Karşı tarafı desteklemek lazım. Eğer karşı tarafı desteklerseniz aslında Kıbrıs için de bir fırsat doğabilir' diye yine batıya sesleniyorlar. Fırsat dediği nedir? 'Türkiye'nin KKTC'nin bağımsız, egemen, eşit bir devlet olarak tanınmasına doğru giden yolu tekrar tıkamamız için bir fırsat doğacak' diyor. Biz ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanımızın her fırsatta görüştüğü her lidere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlatıyoruz."

Oktay, afetle mücadelenin yanı sıra milletin iradesine herhangi bir sıkıntı düşmemesi için seçim sürecini de yürüttüklerini belirterek, "Ama bu kısmı biraz daha sakin, biraz daha dingin götürüyoruz çünkü o bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da acılarını hala yüreğimizde hissettiğimizi, onların da hissetmesini, bilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Kıbrıslı Türklerle çay içen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Bu habere tepkiniz:



01/04/2023 16:36