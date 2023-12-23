Oktay'dan şehit düşen askerler için taziye mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için rahmet diledi.

Oktay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralanan Kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Her nerede olursa olsun hain terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun.