Oktay’ın katılımıyla toplu açılış ve lansman töreni yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke, Balalan-Yenierenköy ve köy yollarının toplu açılış törenine katıldı. Törende ayrıca Su Temin Projesi Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısmı tanıtıldı.

Kamu Veri Merkezi’ndeki toplu açılış ve lansman törenine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, toplu açılış ve lansmanı yapılan projelerle ilgili video gösterimi ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından törende ilk olarak Lefke’ye canlı bağlantı yapılarak, Güzelyurt-Lefke ve Balalan-Yenierenköy yolu ile 90 kilometrelik köy yolunun açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Güzelyurt’a bağlanılarak, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Kamu Veri Merkezi’nin açılışının da yapıldığı törende, protokolün katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Törende, Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri, KKTC Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, KKTC Nirengi Ağı Projesi, KKTC Mesleki Eğitim Kursları Projesi, Türk Maarif Vakfı Projeleri tanıtımı da yapıldı.

Haber: Afet İlban Fotoğraf: Süleyman Önal

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09/11/2022 17:48