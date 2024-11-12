Olgaçer: “Mecliste yaşanan kriz şova dönüşmüştür”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hikmet Olgaçer, "Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan krizin bir şova dönüştüğünü ve gerginliğin temelinde ülkede yaşanan anti-demokratik gelişmelerin yattığını" belirtti.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Olgaçer, Kuzey Kıbrıs’ta siyasetin tıkandığını kaydetti, UBP-DP-YDP hükümetini “dayatma kararlarla ve despotça” ülkeyi yönetmekle suçladı.

UBP’nin kurultayı, hükümet kurma çalışmaları ve Meclis başkanlığı seçimi süreçlerine işaret eden Olgaçer, “Bu zihniyet demokrasi ve hukuktan bahsedemez.” dedi.

Toplumu boş yere germenin gereği olmadığını, yapılanların kamuoyunu etkilemeye dönük şovlar olduğunu dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hikmet Olgaçer, Kıbrıs Türk toplumunun kurtuluşunun “özgür, bağımsız, birleşik” Kıbrıs’a ulaşıldığında sağlanacağını kaydetti.