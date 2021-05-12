Olguner: Lefkoşalı kendini mutlu edecek Dereboyu Bulvarı’nı hak ediyor

CTP PM Üyesi Mimar Onur Olguner, Lefkoşa’nın en büyük trafik sıkışıklıklarından birisinin yaşandığı Mehmet Akif Caddesi’nde gündeme gelen Dereboyu Bulvarı projesini hatırlatarak “artık zamanı geldi” dedi.

Olguner şu ifadeleri kullandı;

Lefkoşa’nın en büyük trafik sıkışıklıklarından birisi her iş çıkış saatinde Mehmet Akif Caddesi’nde yaşanır. Lefkoşalının zamanına, parasına ve psikolojik sağlığına mal olan bu sorunu aslında 2013 yılına Kadri Fellahoğlu’nun LTB Başkanı olduğu dönemde çözmüştük. Asker ile protokol imzalayarak aşağıdaki yolu onaylamıştık.

Dahası bu çözüm Mehmet Akif Caddesi'nin 8 metrelik kaldırımlara kavuşarak Dereboyu Bulvarı’na dönüşmesi için de büyük bir potansiyel taşıyordu.

İnsanımızın bu geniş kaldırımlarda yürüyebileceği alanlar yaratan, esnafın bu sıkıntılı dönemde gelirini artıracak ve dükkanların bayram alışverişleri için çalışmasını destekleyecek bu uygulama için artık zaman gelmiştir.

Lefkoşalı 1-2 metrelik kaldırımları değil, kendini mutlu edecek Dereboyu Bulvarı’nı hak ediyor.

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12/05/2021 20:34