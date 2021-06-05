Mimar Onur Olguner, Güney Kıbrıs'ta yenilenen “Elefteria” (Özgürlük) Meydanı'na dikkat çekerek bunların hepsinin para ile değil vizyon ile başarıldığını söyledi. Onur Olguner, Lefkoşa’nın güneyi bu vizyonu başarabiliyorsa, kuzeynin de bunu başarabilecek vizyona sahip olduğunu söyledi. Olguner, "Yeter ki siyasetin alışagelmiş statükosunu kıralım. Yeter ki isimlerin veya soy isimlerin değil, vizyonların peşinden yürümekten geri duymayalım" dedi.

Onur Olguner'in paylaşımı şöyle:

Bir gazetemiz Elefteri Meydanı’nın maliyeti gündeme getirdi.

Kur farkının da etkisiyle maliyet bize uçuk gelse de aslında bu konunun gündeme gelmesi önemlidir.

Çünkü Lefkoşa’ya meydan yapmanın maliyetini bizler de konuşmalıyız. Tabi, bunu maliyetin nasıl karşılandığını ele alarak konuşmalıyız.

Mesela bizde genelde olduğu gibi imar hakkı siyasilerin kendilerine veya partilerine “destek” verilmesi için dağıtılmamış burada.

Bu bütçe nasıl mı sağlanmış? Arkadaki yüksek binaların belli bir seviyeden sonra yapılan her katı için ciddi bir katkı payı ödemiş yatırımcı.

Bu sayede sadece Elefteria Meydanı değil, altındaki hendekte yapılan kent parkı da finanse edilmiş, Makarios Caddesi’nin yolunun baştan sona yenilenmesi de yine bu yolla karşılanmış.

Bunların hepsi para ile değil, vizyon ile başarılmış!

İmar bonuslarını siyasilerin kendilerine veya partilerine kullanılmak amacıyla değil, kamu faydası amacıyla kullanılması sağlanılarak başarılmış.

İnanıyorum ki Lefkoşa’nın güneyi bu vizyonu başarabiliyorsa, kuzeyi de bunu başarabilecek vizyona sahiptir.

Yeter ki siyasetin alışagelmiş statükosunu kıralım!

Yeter ki isimlerin veya soy isimlerin değil, vizyonların peşinden yürümekten geri duymayalım.

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05/06/2021 20:46