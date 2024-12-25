Ön izin vaadi ile 8 bin dolardan fazla para temin eden şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da ön izin vaadi ile 3 kişiden 8 bin 200 ABD doları para temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da A.A'nın (K-49) Mayıs 2024 ve 14 Temmuz 2024 tarihinde, ön izin ile yurt dışından işçi getireceği vaadi ile 3 ayrı şahıstan sahtekarlıkla toplam 8 bin 200 ABD Doları temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs 15 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de rahatsızlık

Girne’de bugün sabah saatlerinde F.A.O. (E-36), sarhoş vaziyetteyken (nefes örneği vermeyi reddetti), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gökhan’da araç yangını

Gökhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde oksijen kaynağı ile hurda kesimi yapılırken, söz konusu yerde hurda vaziyette bulunan kamyonun kabin ve lastikleri tutuşarak tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

-Çamlıbel-Girne yolunda kaza

Çamlıbel - Girne anayolunda, bugün Johan Pierre Moise Bouvier (E-30), yönetimindeki MTX 673 plakalı araç ile Girne istikametinden Güzelyurt istikametine seyrederken, gece kulüpleri bölgesinde karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden Kayalar yol kavşağına dönüşe geçti ve Güzelyurt istikametinden Girne istikametine doğru seyreden Akif Yılmaz (E-34) yönetimindeki EC 357 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan EC 357 plakalı araç MTX 673 plakalı aracın gerisinde seyreden Musa Türker Sönmezler (E-68) yönetimindeki PS 008 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan EC 357 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esra Yılmaz (K-31) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.