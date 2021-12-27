Önce Döviz Soydu, Şimdi Düşmeyen Fiyatlar

Hayatın her alanında yükselen gıda tüketim maddelerinin fiyatları aşağıya düşmedi. Sterlin düştü, Euro düştü, Dolar düştü ama, fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. Herkes kendi açısından “neden haklı olduğunu” anlatıyor Başbakan sadece çağrı yapıyor: Fiyatları düşürün

Vatandaş, kendi fiyat denetimini kendisi yapmaya başladı. Market market aynı ürünler arasında büyük fiyat farkları oluşmaya başladı. Market sahiplerine göre “fiyatlarda düşüş başladı, gelin alın”, ithalatçı, “Dövizle alıyoruz, ona göre ayarlıyoruz”, vatandaş, “Battık alamıyoruz…”

Herke kendine göre haklı. Peki ne olacak? En son saptama, Kıbrıslı Rumlar da 2 hafta süren alış- veriş çılgınlıklarına son verdi. Nedeni ise, güneyle kuzey arasında, Euro’nun düşmesi ile birlikte dengelenen fiyatlar. Bu işte bir terslik yok mu?

Çok sayıda restaurant sahibi de isyanda. Şekeri çuvalla, tuzu çuvalla, tavuğu kamyonla, eti her gün almak zorunda olan işletme sahipleri fiyatlarla baş edemiyor. Döviz düştü, girdiler düşmedi, bu işte bir tuhaflık yok mu?

Türkiye’de 50 kg bir torba un 320 TL, bizde 480. Türkiye’de bütün tavuk 20 TL, bizde 40. İşlenmiş kanat Türkiye’de 35 TL bizde 80- 90. İthali yasak ürünlerden sadece iki örnek. Peki bu işte tüketiciden yana bir sorun yok mu? İş insanlarını geçtim, tüketiciyi kim düşünecek?

Kıb- Tek, sadece Ocak ayı başında 170 milyon TL yakıt parasını ödeyebilmek için 50 milyon TL borçlandı. Düşünün, siz faturanızı ödüyorsunuz ama Kıb- Tek, üstüne bir de borç yükünü geleceğe, size yüklüyor. Sonra iddia o ki “kurumu iyi yönettiler…”

Eleştiri de duymak istemiyorlar. Kıb- Tek’in YDP’den kalan, sonra da YDP’nin de dışında kalan Yönetim Kurulu Başkanı, “Sunat beyin tecrübesine güveniyoruz” diyor. AKSA’ya 600 milyon TL borç, Bankalara 350 milyon TL borç, günde 6 milyon TL zarar, bu iş normal mi?

Bırakınız borç ödeme kapasitesini, bırakınız AKSA’dan alınan hizmetin ödenmesini, bırakınız personelin maaşını 13’üncü maaşı, faturalardan gelen kaynakla Kıb- Tek yakıt alamıyor. Gelinen nokta bu, YK Başkanı, “Sunat bey halledecek” diyor. E siz ne işe yaradınız?

Sorun şu ki, kamunun her alanında yapı çöktü. Karayollarında bir kürek toprak, tapu dairesinde teknoloji yok. Devlet 1 TL bile kendi gelirinden vazgeçebilecek noktada değil. Maaş ödemeyi marifet sayan, bunun için borçlanmaktan çekinmeyen ucube bir yapıda yok oluyoruz

Çok ciddi bir sorunumuz daha var. OMİCRON. Hızla yayılıyor, çok kişiye bulaşıyor, sağlık sistemlerini kilitliyor. Bulaş oranı yüksek, etkisi az olsa da o az etki bizim 100 yatak, 24 yoğun bakımla mücadele edebileceğimiz bir salgın değil. Çok endişeliyim

Sonuç? Kitle kitle kutlamalarla seçime gidiyoruz. Kimse dur demiyor. Oy isteyen adaylar seçmen yüzünü görsün diye, oy vermek isteyenler de siyasetçi yüzünü görsün diye maske takmıyor, mesafeye uymuyor. Bu tabloda sağlık sistemi çöker, demedi demeyin…

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27/12/2021 08:21