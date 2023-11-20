Önemli Duyuru: Ecza Deposunda Stok Sayımı Sebebiyle Reçete İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak

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20/11/2023

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Önemli Duyuru: Ecza Deposunda Stok Sayımı Sebebiyle Reçete İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak


Sağlık Bakanlığı, Genel Ecza Deposunda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Kasım tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda yapılması planlanan stok sayımları ve güncellemeleri dolayısı ile 22-23-24 Kasım tarihlerinde reçete işlemleri yapılmayacaktır. Reçete kapsamında şahsınıza yazılan ilaç teminlerinizin ilgili tarihlerden önce veya sonra yapılabileceğini bildirir sağlıklı günler dileriz” denildi.

20/11/2023 10:47
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TAGS: haber, kıbrıs
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