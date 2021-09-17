Ortada bir sorun var. Bağımsız yargı kurumları devrede

Başbakanlık Denetleme Kurulu dün itibarı ile devrede. Eksiksiz, bir tamam, usulüne uygun akaryakıt numunesi almak ve sonucunu da kamuoyu ile şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak için görevlendirildi. Kim tarafından? Başbakan… Kime karşı, Ekonomi Bakanı.

Şaka değil, Kıb- Tek’te yaşananlar artık herkesin midesini bulandırıyordu. Toplumun tüm kesimleri akaryakıt işinden bunaldı. İddialar, tartışmalar, tespitler artık elektriksiz kalma korkusunun ötesine geçti, bir ahlak, etik olarak şekillendi.

Makine Mühendisleri Odası, 450 bin Euro zarardan bahşediyor. Neden? Çünkü kötü yakıtla var olan jeneratörler de bozulmaya başladı. Bu ülkenin kıt kaynakları ile alınan jeneratörler alengirli işlere kurban ediliyor. İddialar yenilir yutulur cinsten değil.

Başbakan, “ihalesiz alım olmaz. Rahatsızım” demişti. Şimdi Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu “apar topar” Teknecik’e göndererek rahatsızlığını eyleme döktü. Ne yapacak orada kurul üyeleri? Kirli akaryakıt iddialarına karşı, uluslararası standartlarda numune alacak.

Peki bunu Enerji Bakanlığı ya da Kıb- Tek yönetimi yapamaz mıydı? Yapması gerekirdi. Ama yapmıyor bir süredir. Ağustos ayında gelen ihalesiz sevkiyatların da kirli olduğu bizzat Kıb- Tek çalışanı mühendisler tarafından kabul edildi. Bir sayın Erhan Arıklı kabul etmedi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun oraya gelmesi, düpedüz güvensizlik. Düpedüz hükümet krizi. Düpedüz alengirli işlere müdahale. Başbakan geç kaldı. Ama doğrusu bu. Mali Polis, Ombudaman, Sayıştay da devrede olmalı. Bahsedilen zarar tam bir kötü yönetim sonucu. Buna kimsenin hakkı yok.

Şimdi, göreceksiniz. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun devreye girmesine, Arıklı cephesi “statüko devrede. İhaleciler kurumu yeniden ele geçirecek” diye isyan edecek. Buna 5 ay önce inanırdım, ama artık sayın Arıklı da inandırıcılığını yitirdi.

Bağımsız yargı organlarının denetim ve araştırmaları dışında hiçbir şeye inanmam artık. TPIC deye deye bu hale geldik. Yakıt yok, ihalesiz alımlar, kirli ilişkiler, pis yakıt, bozulan halk malı, dibe vuran Kıb- Tek, şaibeli işler. Sonunda hükümet üyeleri de birbirine girdi.

Bu adım düpedüz hükümet krizi. Başbakan bakanına ve uygulamalarına güvenmiyor. İddialar havada uçuşuyor. Sayın Arıklı da bu iddialara doğru dürüst cevap vermiyor. “TPIC devlet kurumu” demek de yeterli değil. Türkiye’yi mamur ettiler de bizi sıtır edecekler?

Ve; 28 yaşında bir can… Anasının kuzusu, babasının canı, ailesinin kıymetlisi, nene- dedesinin melek yüzlüsü… bir anda yere yığılır, yaşama veda eder. Her şey anlamını yitirir. Aklım almıyor, vicdanım kabul etmiyor. Aksay ailesinin acısını yüreğimin ta içinde hissediyorum.

Vaka sayılarında İstikrar devam ediyor. Test sayılarına rağmen. 200’lü rakamlardan 170’lere, 140’lara, şimdi de 90-100’lere düştük. Rakam düştükçe bulaş oranı da düşüyor. Matematik yalan söylemez. Buna sahip çıkmak ve rakamı daha da aşağılara çekmek vatandaşlık görevimiz.

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17/09/2021 08:15